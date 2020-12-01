الأمم المتحدة تحذر من مجاعة بسبب كورونا وتدعو “لجمع التبرعات”

حذرت الأمم المتحدة،الثلاثاء، من مجاعة ممكن أن تسببها جائحة كورونا، ودعت لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام2021، للتصدي لتداعيات الوباء.



وأشار تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، إلى أن نحو 235 مليوناً في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2020، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.



وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، “مارك لوكوك”، إن: “الزيادة ناجمة كلياً، تقريبا بسبب فيروس كورونا”.



وأضاف لوكوك: “الصورة التي نعرضها، هي الأكثر كآبة، وقتامة على الإطلاق، حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة”.



وأوضح التقرير أن “العام المقبل سيكون واحد من بين 33 شخصاً، بحاجة لمساعدة”، وشدد على أنه “إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد، فسيكون خامس أكبر بلد في العالم”.



وأضاف التقرير أن “الوباء الذي أودى بأكثر من 1.45 مليون شخص في العالم، طال أولئك الذين يعيشون “على الحافة”،



يشار إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أن الأموال اللازمة، ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص، هم من الأكثر ضعفا في 56 بلداً.