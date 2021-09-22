الأمم المتحدة تبدأ مناقشتها العامة للدورة السادسة والسبعين

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين انطلقت اليوم المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السادسة والسبعين.



ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام الدول الأعضاء إلى وجود ستة انقسامات كبرى تتطلب من المجتمع الدولي جسرها وفي مقدمتها تحقيق السلام وخاصة في ضوء ما يشهده العالم مؤخراً من نزاعات إضافة إلى موضوع تغير المناخ.



وفيما يتعلق بموضوع مخطط التلقيح العالمي ضد فيروس (كوفيد 19) شدد غوتيريش على ضرورة أن يشمل التغلب على الجائحة الجميع وفي كل مكان منتقداً الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة موضحا أهمية تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف العام القادم.



ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة باعتباره تغييراً ضرورياً لصالح الإنسانية محذراً من أن الأجيال القادمة سترث عواقب القرارات التي تتخذ اليوم.



واختتم غوتيريش حديثه عن الانقسامات الكبرى بالإشارة إلى أخطار التكنولوجيا الرقمية اليوم مؤكداً أنها ليست خيالاً علمياً بل حقيقة واقعية.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت أعمال دورتها السادسة والسبعين برئاسة عبد الله شهيد وزير خارجية المالديف في الـ 14 من الشهر الجاري بمشاركة قرابة مئة رئيس دولة ورئيس حكومة ووزير خارجية بحضور شخصي وذلك بعد الانقطاع الذي شهدته في العام الماضي جراء تفشي جائحة كورونا.