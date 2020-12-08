الأمانة السورية للتنمية توزع التبرعات على المتضررين من الحرائق

أنهت الأمانة السورية للتنمية على مدى خمسة أيام توزيع التبرعات المالية الشعبية على المتضررين من الحرائق في محافظتي حمص وطرطوس لتشمل جميع المتضررين.



وأوضحت الأمانة أن العمل الميداني للتوزيع شمل في محافظة طرطوس 4700 متضرر في 105 قرى بمناطق الشيخ بدر والقدموس وبانياس والدريكيش وصافيتا فيما شملت عمليات توزيع التبرعات المالية في حمص 220 متضرراً في 12 قرية.



وأشارت الأمانة إلى أن فرقها ستنطلق غداً الأربعاء بعمليات توزيع التبرعات الشعبية في عموم محافظة اللاذقية.



وكانت الأمانة السورية للتنمية خصصت مبلغ 8 مليارات ليرة سورية من التبرعات المالية التي ساهم فيها كل السوريين خلال الأسابيع الماضية التي أعقبت موجة الحرائق لتعويض المتضررين ويتم تقديم هذا المبلغ كدعم مادي لتعويض المزارعين عن إنتاجهم المفقود للموسم الحالي نتيجة للحرائق ويحصل كل متضرر على ما نسبته 60 بالمئة من الدفعة الأولى للتعويض الذي قدمته الحكومة للمتضررين هذا العام 2020.