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الأمانة السورية للتنمية تساعد من فقدوا وثائقهم بسبب الحرائق

حققت الأمانة السورية للتنمية استجابة شعبية إضافية تتعلق بمحنة الحرائق التي ضربت عدداً من المحافظات السورية إذ تمكن فريق الاستجابة القانونية في الأمانة من مساعدة عشرات العائلات التي فقدت وثائقها الشخصية بفعل الحرائق التي اندلعت قبل أكثر من شهر في أرياف محافظة اللاذقية.

وشملت المساعدة التي قدمتها الأمانة قرابة 100 مواطن من أبناء المناطق المتضررة، عبر تسهيل حصول هؤلاء المواطنين على وثائق شخصية وعائلية جديدة بعد أن أكلت النيران منازلهم بما فيها من أوراق وثبوتيات.

وقامت الأمانة بإنشاء دائرة واحدة في منارتها ببلدة الفاخورة بمساعدة موظفين من الشرطة والأحوال الشخصية ومديرية المالية، وتم العمل من خلال هذه الدائرة على إصدار بيانات ووثائق جديدة دون حاجة المتضررين لمراجعة الجهات الرسمية.