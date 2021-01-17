الأسعار تحرق الناس و15 شاحنة محملة بالفواكه والحمضيات السورية إلى العراق يومياً..!؟

كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق أن إجمالي إيرادات المعبر للعام الماضي (2020) بحدود 800 مليون ليرة.



مبيناً أنه منذ بداية العام الجاري هناك تراجع في حركة الشحن باتجاه العراق مبيناً أن متوسط عدد الشاحنات التي تعبر يومياً الحدود باتجاه العراق لا يتجاوز 15 شاحنة ومنه لا يتجاوز عدد الشاحنات التي غادرت باتجاه العراق من خلال معبر البوكمال 225 شاحنة منذ بداية العام الجاري في حين لم يسجل دخول أكثر من 10 شاحنات من الأراضي العراقية معظم حمولاتها هي التمور وعجينة التمر ومادة الدبس وهي كلها تمر عبر الأراضي السورية متجهة للحدود اللبنانية (ترانزيت).



بينما معظم حمولات الشاحنات السورية التي تتجه للعراق هي حمضيات وفواكه وبعض الصناعات البلاستيكية والمعدنية والألبسة لكن بكميات قليلة.



و عن البنية التحتية في معبر البوكمال بين المصدر أنه تم الانتهاء من تعبيد الساحات التي تتوقف بها الشاحنات لإجراء عمليات الكشف والمطابقة والتأكد من الحمولات وغيرها إضافة للانتهاء من إنجاز كامل السور للمعبر وتم تأمين قبان للمعبر من أجل تحديد الرسوم الجمركية خاصة في عمليات الترانزيت والحمولات التي تمر عبر البوكمال بقصد المرور.



وعن جهاز السكنر المستخدم في (الكشف عن البضائع) تم بشكل مؤقت تركيب هذا الجهاز في ميناء اللاذقية ريثما يتم تجهيز البنية التحتية في معبر البوكمال وزيادة حركة التبادل التجاري مع العراق.



وبين أن إدارة المعبر تقوم بكل ما من شأنه تشجيع حركة التبادل التجاري والشاحنات وبين أن توجهات الجمارك اليوم تتوافق مع الرؤية الحكومية والعمل على ضبط الحدود وتنظيم حركة الواردات من الدول المجاورة وتحسين الخدمات المقدمة في المراكز الحدودية وتقديم كل التسهيلات خاصة لجهة الصادرات السورية.



مع الاستمرار في عملية المناقلة التي تتم بين حمولات الشاحنات السورية والعراقية عند الحدود بسبب عدم السماح للشاحنات السورية في إكمال طريقها في الأراضي العراقية ولذلك تتم عملية مناقلة للحمولة ونقلها لشاحنات عراقية والأمر نفسه ينطبق عند دخول الشاحنات العراقية حيث يتم نقل هذه الحمولات لشاحنات سورية علماً أن معظم الواردات العراقية تكون متجهة نحو الأراضي اللبنانية.



ويشار إلى أن عدد السيارات المغادرة من معبر البوكمال والمحملة بمواد تصديرية وترانزيت إلى العراق العام الماضي وصل إلى نحو 11800 سيارة تقريباً بمعدل 32 سيارة يومياً بشكل تقريبي وأنه لا توجد أي معوقات جمركية أمام حركة مرور القادمين والمغادرين ولكن لم يتم تسجيل أي حركة حالياً بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا في حين أن حركة البضائع تجري بصورة جيدة وفقاً للأنظمة المعمول بها.





الوطن