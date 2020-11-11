الأسرة السورية تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهرياً لتعيش

كشف التقرير الاقتصادي العمالي، أن تكاليف معيشة الأسرة السورية بلغت مستويات غير مسبوقة، إذ وصل متوسط تكلفة المعيشة السورية إلى ٦٠٠ ألف ليرة سورية شهرياً.



وأوضح التقرير، الذي يصدر عن نقابات العمال في سوريا، أن «القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود تراجعت بنسبة تزيد على 90 بالمئة، بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبتها 1000 بالمئة».



وعن أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على التعليم، أشار التقرير إلى أن «تردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري كان له تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة».



وأوضح أن «ذلك دفع الكثير من العائلات لإرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، ولتوفير نفقات التعليم من أجور نقل ولباس وقرطاسية وغيرها من جهة ثانية».



ويبلغ متوسط راتب العامل في سوريا نحو ٦٠ ألف ليرة سورية، فقط.





وكالات-الوطن