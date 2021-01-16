الأزهر يحذر المواطنين من رسائل على تطبيق "واتس آب"

حذر الأزهر الشريف في مصر من رسائل موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، ذات الطابع الديني، التي تصل للمواطنين عبر المجموعات.



وأكد الأزهر في بيان له أن "هذه الرسائل تعليب للجهل وتجارة بالدين، إذ تتطلب تلك الرسائل مطالب بنشرها بين أكبر عدد من المتابعين، ومن يفعلها يعود عليه بالخير، ومن لا ينفذ سيعاقب ويخسر".



وأكد علماء الأزهر الشريف، وفقا لتقرير نشرته مجلة "صوت الأزهر"، أن "تلك الرسائل تتضمن معلومات وأحكام دينية غير دقيقة، ومنسوبة لجهات معتمدة"، مشيرين إلى أنها "تعليب للجهل وتجارة بالدين".



ووصف عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية أحمد بيومي، الرسائل الدينية، بـ"مجهولة النسب والهوية"، مؤكدا أن "جزءا من تلك الرسائل غرضها التشكيك في الثوابت ونشر الإلحاد إذ أنها تهدد مستقبل كثير من الناس".





