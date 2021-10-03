الأرصاد: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ولجو بين الصحو والغائم

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل بينما تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 2 إلى 4 درجات في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الساحلية.



ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً نسبيا في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات قوية تتجاوز 50 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



وتميل درجات الحرارة يوم غد الاثنين للانخفاض في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام .