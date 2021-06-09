الأرصاد: الحرارة إلى انخفاض

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو صحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 55 كم/سا خاصةً في المناطق الوسطى والشمالية، والبحـر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الخميس تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والجو صحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 60 كم/سا.