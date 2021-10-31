الأرصاد: الجو غائم مع فرصة لزخات مطرية والحرارة إلى انخفاض

يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في أغلب المناطق جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها او أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والرياح متقلبة الى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الاثنين توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1_3/ درجات مئوية ويبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في أغلب المناطق.