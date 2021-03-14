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الأرصاد: الجو ربيعياً ويتحول إلى غائم وفرصة لزخات مساء الاثنين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً دافئاُ نهاراً وصحواً بشكل عام، سديمياً على المناطق الشرقية والبادية. ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها من /1-4/ درجات مئوية. 

بالنسبة ليوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها من /3-6/ درجات مئوية .

 ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً يتحول خلال ساعات الليل إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق، ويبقى سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

والرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج