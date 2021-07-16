الأرصاد: الجو حار والذروة تبدأ الأحد

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /1_3/ درجات مئوية والجو صحواً وحاراً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الريا: غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة في المنطقة الساحلية، والبحـر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.بالنسبة ليوم غد السبت تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /2_4/ درجات مئوية والجو صحواً وحاراً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وكان استاذ علم المناخ في جامعة تشرين الدكتور رياض قره فلاح قال لتلفزيون الخبر أن درجات الحرارة تستمر بالارتفاع وستصل إلى موجة حارة تبلغ ذروتها الأحد والإثنين القادمين لتتجاوز الـ 40 درجة مئوية.