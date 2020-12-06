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الأرصاد: الجو بين الصحو والغائم وفرصة لهطل زخات متفرقة

تتأثر البلاد وخاصة المناطق الغربية بامتداد منخفض جوي بدأ تأثيره مع ساعات ليل الأحد الأخيرة والصباح على المناطق الجنوبية، ونتج عنه هطولات مطرية مع هطل ثلجي على مرتفعات الحرمون العالية وجبل الشيخ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطولات مطرية خفيفة ومتفرقة خاصة على المنطقة الساحلية.

وتستمر البلاد بحالة عدم استقرار جوي نسبي خلال اليومين القادمين، حيث تبقي الفرصة مهيأة لهطولات مطرية متباينة الغزارة وعشوائية التوزع على المناطق الساحلية وبعض المناطق الجبلية خاصة خلال ساعات الليل والنهار الأولى.

بالنسبة ليوم غد الإثنين تميل درجات الحرارة للارتفاع وتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نهارا، ويحذر من تشكل الضباب ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول من مساء الإثنين إلى جنوبية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

إلى ذلك، شهدت عدة محافظات هطولات مطرية متفرقة أغزرها 29 في الحرمون بريف دمشق.