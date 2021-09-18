الأرصاد: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الأحد توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.