الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي

الأردن يمنع النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة

قرر نائب عام عمان حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة “حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية”.

وقال العبداللات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الثلاثاء، “إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك”.

وأضاف “يشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.”

وبين العبداللات أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت في وقت سابق أن الأمير، حمزة بن الحسين، قال في تسجيل صوتي إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

يذكر أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أعلن أن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة “رصدت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الأردن واستقراره”.

حيث تم وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية وأن قوات الأمن أرادت منع الأمير من إجراء اتصالات بأفراد من القبائل ينتقدون بشدة العائلة المالكة، بحجة أنها تسبب اضطرابات في المملكة، وفق فيديو تم تداوله للأمير وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي.