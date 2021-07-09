الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته

دعا رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بكامل طاقته وضمان انسيابية عمله من خلال استمرار حركة الأفراد والشحن.



وذكرت وكالة بترا الأردنية أن الخصاونة وجه وزير الداخلية مازن الفراية خلال جولة تفقدية اليوم في مركز حدود جابر بإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي للشحن في أقرب وقت ممكن لضمان انسيابية تدفق المواد مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة.



وطلب الخصاونة رفع عدد القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص يومياً بدلاً من 150 إضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.



ووجه الخصاونة وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي لتسريع إجراءات تطوير البنى التحتية اللازمة تماشياً مع التوجه للفتح شبه الكامل للمعبر وفق جداول زمنية واضحة ودقيقة مؤكداً أن التأخير ليس مقبولاً.



بدوره أكد محافظ المفرق ياسر العدوان ضرورة الإسراع في تطوير مركز حدود جابر نظراً لأهميته الاقتصادية والسياسية واللوجستية.