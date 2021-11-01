الأردن يصدر قرار بالسماح للمجموعات السياحية السورية بالدخول إلى المملكة

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اتخاذ قرارات جديدة لتسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة وبهدف رفد الاقتصاد الأردني في كافة ‏القطاعات.



وبحسب موقع “عمون” قرر “السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة، بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد”.



وأعلن الوزير “السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد، مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية”.



وتابع وفقا لموقع “عمون”، أنه “قرر رفع القيد عن استقبال رعايا البانيا ومولدافيا(مولدوفا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول، دون الحاجة الى ‏موافقة مسبقة من قبلنا”.



ووفقا للموقع، فإنه “تم السماح للمجموعات السياحية من نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، باكستان، ‏بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل ‏عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ‏ضمن مينافست معتمد، مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية”.‏