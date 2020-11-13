الأردن: الخصاونة يعلن استقالة وزير الداخلية بعد أعمال شغب

اندلعت اليوم الخميس أعمال شغب في محافظة الرمثا، بشمال الأردن، أمام مبنى المتصرفية، بعد أن تجمع نحو 50 شخصاً، حيث أقدم المحتجون على إضرام النار بالإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة. وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوة أمنية خاصة توجهت إلى الموقع وتعاملت مع مثيري الشغب.



وأعلن بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، من منصبه "تحملاً للمسؤولية السياسية"، حسب وصفه، التي رافقت الانتخابات، مضيفاً أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني ونسبت بالموافقة عليها.



من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة ماضية ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون.



وأضاف الحنيطي أن الجيش الأردني سيعمل على مساندة الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون وهيبة الدولة ويروع المواطنين. وشدد الحنيطي بأنه لن يسمح بذلك، لكائن من كان وبكافة الوسائل كي يبقى الأردن واحة أمن واستقرار.