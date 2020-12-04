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اكتمال بناء جدار أمني بين تركيا وإيران بطول 81 كم

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، انتهاء بناء جدار أمني بطول 81 كيلومترا بين ولاية أغري شرقي البلاد وإيران.

وبدأت تركيا قبل عامين عملية بناء الجدار، مع توجه مسلحي "حزب العمال الكردستاني" من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد إلى الحدود الشرقية، بالتزامن مع تضييق الخناق عليهم بالمنطقة.

وقال صويلو خلال تغريدة في "تويتر": "في إطار أنظمة الأمن المادي للحدود التي تنفذها وزارتنا، تم اليوم الانتهاء من بناء جدار الأمن البالغ طوله 81 كيلومترا على حدودنا بين ولاية أغري (شرق) وإيران".

وأضاف "نحن ممتنون لولاية أغري التي أوصلت المشروع إلى هذه المرحلة خلال عامين على الرغم من الظروف الجغرافية الصعبة للغاية، ولمؤسسة الإسكان التي ساهمت بشكل كبير في هذه المرحلة، وللمقاولين والمهندسين الذين عملوا بتفان في تنفيذ المشروع، ولحراس الأمن الذين قضوا على تهديدات المنظمة الإرهابية".