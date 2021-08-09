اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية

أعلنت السلطات الليبية انتشال رفات 10 أشخاص من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.



و أعلن لطفي توفيق مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين، الأحد، أنه تم اكتشاف المقبرة الجماعية، السبت، في منطقة زراعية كبيرة تسمى مشروع الربيع بالمدينة.



وقال توفيق: «تمكنت الفرق التابعة للإدارة من انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها السبت، في المشروع الزراعي بمدينة ترهونة (جنوب طرابلس)».



والمقبرة المكتشفة هي الثانية خلال 10 أيام، إذ أعلنت السلطات الليبية انتشال 12 جثماناً مجهول الهوية، من مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة في 28 تموز الماضي.



وفي آذار الماضي، أفاد بيان للهيئة العامة بأن عدد المفقودين المسجلين لديها، بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.



ووصل عدد المقابر المكتشفة منذ 5 حزيران 2020، إلى 55 في ضواحي طرابلس، بخاصة ترهونة.