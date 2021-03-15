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اكتشاف كوكب شبيه بالأرض فقد غلافه الجوي!

اكتشف علماء فلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية، فقد غلافه الجوي منذ مليارات السنين، لكنه حصل على غلاف جديد من خلال نشاط بركاني.

ويعتقد العلماء أن الكوكب “جي جي 1132 بي”، قد ظهر ككوكب غازي مثل المشتري وزحل، مع غلاف جوي كثيف من الهيدروجين، بحسب “سكاي نيوز”.

وفقد الكوكب غلافه الجوي خلال أول مائة مليون عام من تشكله، وذلك بسبب الإشعاع المكثف لنجمه المضيف، الذي يدور حوله مرة كل 1.6 يوم.

واستخدم العلماء من وكالة “ناسا” وجامعة كامبريدج، تلسكوب هابل ونماذج محاكاة لاستكشاف كيفية فقدان الكوكب لغلافه الجوي ومن ثم استعادته.

وأعاد الكوكب تشكيل غلاف جوي جديد بسبب النشاط البركاني على سطحه، حيث يتكون الغلاف الجوي الجديد من جزيئات الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين والميثان ويحتوي أيضا على ضباب الهباء الجوي.

وأشار العلماء إلى نقاط تشابه بين الأرض والكوكب المكتشف، فكلاهما يتمتعان بكتلة متشابهة تقريبا، بالإضافة إلى عمرهما المقدّر بـ4.5 مليار سنة، هذا إلى جانب تشكلهما بداية بغلاف جوي يهيمن عليه الهيدروجين.

يذكر أن كلا الكوكبين كانا حارين جدا قبل أن يبردا في النهاية، كما أن الضغط الجوي متماثل على سطحهما.