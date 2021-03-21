أسعار الحليب ترتفع.. والبقرة تحتاج يوميا إلى 10 آلاف ليرة من العلف
قرار “ليلي” جديد.. محافظة دمشق ترفع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 2200 ليرة
قتلى وجرحى بانفجار ضخم في ريف حلب
وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية
الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي
ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا
أثر الذئاب: من عشرية الدم الجزائري إلى عشرية الخراب السوري
الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" بسوريا
الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين
قافلة للقوات الأمريكية قادمة من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة تصل مدينة الحسكة
تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا
استمرار عمليات تمشيط البادية
وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق
دمشق وجهت ضربة قاسية ضد تركيا بصاروخ باليستي كوري شمالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية

اكتشاف سمكة قرش “مجنحة” عمرها 93 مليون سنة في المكسيك

اكتشاف سمكة قرش “مجنحة” عمرها 93 مليون سنة في المكسيك

اكتشف علماء الأحافير سمكة قرش يعود عمرها إلى 93 مليون سنة ولها زعانف طويلة، تشبه كثيرا الأجنحة، وذلك بمنطقة فاليسيلو بالمكسيك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن العلماء “عثروا على كشف غريب تمثّل بسمكة قرش متحجرة تعود للعصر الطباشري، تتمتع بزعانف طويلة بمنطقة الصدر، تشبه كثيراً الأجنحة، وذلك في ترسبات يصل عمرها إلى 93 مليون سنة”.

وأطلق العلماء على سمكة القرش اسم “Aquilolamna milarcae”، علما أن طولها يصل إلى 6 أقدام، وكانت تعتمد في غذائها على العوالق والكائنات الصغيرة الموجودة في الماء.

يذكر أن الحيوان المكتشف يجمع بين خصائص أسماك القرش وشيطان البحر، حيث يشبه جسمه الأنبوب الطويل، لكنه مزوّد بزعانف صدرية طويلة، تشكل أجنحة كبيرة يستخدمها للتحرك.