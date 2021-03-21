اكتشاف سمكة قرش “مجنحة” عمرها 93 مليون سنة في المكسيك

اكتشف علماء الأحافير سمكة قرش يعود عمرها إلى 93 مليون سنة ولها زعانف طويلة، تشبه كثيرا الأجنحة، وذلك بمنطقة فاليسيلو بالمكسيك.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن العلماء “عثروا على كشف غريب تمثّل بسمكة قرش متحجرة تعود للعصر الطباشري، تتمتع بزعانف طويلة بمنطقة الصدر، تشبه كثيراً الأجنحة، وذلك في ترسبات يصل عمرها إلى 93 مليون سنة”.



وأطلق العلماء على سمكة القرش اسم “Aquilolamna milarcae”، علما أن طولها يصل إلى 6 أقدام، وكانت تعتمد في غذائها على العوالق والكائنات الصغيرة الموجودة في الماء.



يذكر أن الحيوان المكتشف يجمع بين خصائص أسماك القرش وشيطان البحر، حيث يشبه جسمه الأنبوب الطويل، لكنه مزوّد بزعانف صدرية طويلة، تشكل أجنحة كبيرة يستخدمها للتحرك.