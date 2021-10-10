افتتاح وحدة العناية بصحة الثدي في مركز الحمدانية بحلب

افتتحت في مركز الحمدانية الصحي بحلب وحدة العناية بصحة الثدي والتي تتضمن جهاز الأشعة الماموغرافي الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث يخدم أكثر من 200 ألف من سكان أحياء الحمدانية.



وأوضحت الدكتورة مروة مزنوق رئيسة برنامج الصحة الإنجابية بمديرية صحة حلبأن المركز يأتي استكمالاً للخدمات الطبية التي تقدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي في أحياء الشهباء الجديدة ومشفى ابن رشد ومشفى التوليد الحكومي داعية السيدات إلى مراجعة هذه المراكز التي تعمل على مدار العام لإجراء الفحوص الطبية المجانية وخاصة ممن تجاوزت أعمارهن 45 عاماً حيث تتم إحالة المريضات اللواتي يظهر لديهن المرض إلى المشافي لإجراء العمل الجراحي اللازم وتقديم الدعم النفسي لهن.



وأطلقت وزارة الصحة اليوم حملة التلقيح الوطنية الثانية لعام 2021 ضد شلل الأطفال وتستهدف الاطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة في جميع المحافظات السورية.