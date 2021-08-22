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افتتاح وحدة إنتاجية جديدة لشركة "وسيم للالبسة في اللاذقية

تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد قام وزير الصناعة زياد صبحي صباغ بتدشين الوحدة الإنتاجية التابعة للشركة العامة للألبسة الجاهزة "وسيم" في قرية نينيتي في محافظة اللاذقية

والتي تضم ثلاث أقسام قسم القص وقسم الخياطة الذي يضم خطي إنتاج و40 آلة خياطة وقسم توضيب المنتج النهائي.

وزير الصناعة أكد خلال الافتتاح على أهمية هذه الخطوة ومساهمتها في خلق فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى ويتم العمل حالياً على تجهيز وحدتين في جنينة رسلان في ريف طرطوس وبسنديانه في ريف اللاذقية لتحقيق أكبر عدد من فرص العمل لذوي الشهداء والجرحى من الجيش العربي السوري.