افتتاح معمل لإنتاج الكلور في ريف ديرالزور الشمالي

افتتحت مؤسسة مياه ديرالزور معملاً لصناعة الكلور السائل ضمن محطة مياه مراط الواقعة في الريف الشمالي لديرالزور وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.



وقال مدير عام مؤسسة مياه ديرالزور المهندس جاسم الحميد لتلفزيون الخبر إن “الغاية من وضع معمل الكلور في هذا المكان، هو تأمين الاكتفاء الذاتي لمحطات مياه الريف الشمالي للمدينة في قرى: مظلوم -خشام ومراط -مراط جديد -حطلة الزوية وحطلة الغزل -الحسينية”.



وبين “الحميد” أنه “يتم توليد الكلور السائل من خلال أربعة أجهزة مخصصة تقوم بتحويل مادة الملح إلى كلور من خلال مزج الملح بكمية مناسبة من المياه”.



وأكمل “الحميد” أن “الأجهزة الأربعة المخصصة لصناعة الكلور ثلاثة منها تنتج ٣٠ لتر من الكلور كل ٤ساعات تكفي لتعقيم ١٢٠ متر مكعب من المياه، والجهاز الرابع ينتج ٦٠ لتر من من الكلور كل ٤ساعات يكفي لتعقيم ٢٤٠ متر مكعب من المياه”.



وشرح الحميد” أن “فكرة عمل الجهاز هي تشريد أيونات الملح العادي وإنتاج مادة هيب كلوريد الصوديوم اللازمة لتعقيم المياه”، لافتاً إلى أن “كل كيلو ونصف من الملح يعطي ٦٠ لتر من الكلور”.



وأكد “الحميد” أن “معمل الكلور يعمل على مدار ٢٤الساعة دون أي توقف، كونه يعمل على الطاقة الشمسية التي قمنا بوضعها في المحطة، لكي لا يتعرض لأي انقطاع في التيار الكهربائي”.



يشار أنه يتم تزويد محطات مياه مدينة ديرالزور بمادة الكلور الخاصة بتعقيم المياه عن طريق منظمة “اليونيسف” التي تقوم بدورها بتأمين الكميات اللازمة من مادة الكلور التي تحتاجها محطات مياه المدينة وريفها الشرقي والغربي، وذلك بحسب مدير عام مؤسسة مياه ديرالزور.



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