مهلة أخيرة لتنفيذ اتفاق درعا: الحافلات تنتظر الرافضين
دعم “إسرائيلي” علني في درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس

افتتاح معمل لإنتاج الكلور في ريف ديرالزور الشمالي

افتتحت مؤسسة مياه ديرالزور معملاً لصناعة الكلور السائل ضمن محطة مياه مراط الواقعة في الريف الشمالي لديرالزور وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.


وقال مدير عام مؤسسة مياه ديرالزور المهندس جاسم الحميد لتلفزيون الخبر إن “الغاية من وضع معمل الكلور في هذا المكان، هو تأمين الاكتفاء الذاتي لمحطات مياه الريف الشمالي للمدينة في قرى: مظلوم -خشام ومراط -مراط جديد -حطلة الزوية وحطلة الغزل -الحسينية”.

وبين “الحميد” أنه “يتم توليد الكلور السائل من خلال أربعة أجهزة مخصصة تقوم بتحويل مادة الملح إلى كلور من خلال مزج الملح بكمية مناسبة من المياه”.

وأكمل “الحميد” أن “الأجهزة الأربعة المخصصة لصناعة الكلور ثلاثة منها تنتج ٣٠ لتر من الكلور كل ٤ساعات تكفي لتعقيم ١٢٠ متر مكعب من المياه، والجهاز الرابع ينتج ٦٠ لتر من من الكلور كل ٤ساعات يكفي لتعقيم ٢٤٠ متر مكعب من المياه”.

وشرح الحميد” أن “فكرة عمل الجهاز هي تشريد أيونات الملح العادي وإنتاج مادة هيب كلوريد الصوديوم اللازمة لتعقيم المياه”، لافتاً إلى أن “كل كيلو ونصف من الملح يعطي ٦٠ لتر من الكلور”.

وأكد “الحميد” أن “معمل الكلور يعمل على مدار ٢٤الساعة دون أي توقف، كونه يعمل على الطاقة الشمسية التي قمنا بوضعها في المحطة، لكي لا يتعرض لأي انقطاع في التيار الكهربائي”.

يشار أنه يتم تزويد محطات مياه مدينة ديرالزور بمادة الكلور الخاصة بتعقيم المياه عن طريق منظمة “اليونيسف” التي تقوم بدورها بتأمين الكميات اللازمة من مادة الكلور التي تحتاجها محطات مياه المدينة وريفها الشرقي والغربي، وذلك بحسب مدير عام مؤسسة مياه ديرالزور.

 


 الخبر 