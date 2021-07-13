افتتاح مشفى جامعة البعث التعليمي في محافظة حمص

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس،الإثنين 12/7/2021، مشفى جامعة البعث التعليمي في محافظة حمص، الذي يقدم كافة الاختصاصات الطبية ويضم 300 سرير، وبكلفة بلغت 15 مليار ليرة سورية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح مشفى جامعة البعث التعليمي جاء بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، وتم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية، وبكلفة 15 مليار ل.س بينها 8 مليارات تكلفة أعمال الإنشاء و7 مليارات تكلفة التجهيزات الطبية المتواجدة حاليا.



وأشار المهندس عرنوس إلى أن هذا المشفى سيساهم بتحسين الواقع الصحي في حمص، بعد تعرض الكثير من المشافي والمراكز الصحية للتخريب والضرر خلال سنوات الحرب، لافتاً إلى دور المشفى التعليمي لتدريب طلبة كلية الطب بجامعة البعث.



ولفت المهندس عرنوس إلى البدء بتأمين الكوادر من خلال طلاب الدراسات العليا بجامعة تشرين، وبأن تأمين بقية الأعداد سيتم من بقية الجامعات مع تقديم كافة التسهيلات والدعم لتأمين كافة الكوادر للمشفى.



من جهته، بين وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم، بأن مشفى جامعة البعث التعليمي الذي بدأ العمل فيه منذ العام 2015، تم وضعه بالخدمة حاليا وسيبدأ بتقديم كافة الخدمات الطبية بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن المساحة الطابقية للمشفى تبلغ 13 ألف متر مربع وفيه كافة الاختصاصات الطبية وسيتم تقديم الخدمات بالفترة الأولى بشكل مجاني.



كما عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، اجتماعاً مع رئيس وعمداء الكليات بجامعة البعث، أكد فيه على أهمية ودور الجامعات في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب منا تضافر جهود كل هذه الخبرات العلمية لدعم العملية الانتاجية.



وقدم المهندس عرنوس خلال الاجتماع لمحة عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، مؤكداً استمرار الاجراءات لتثبيت سعر الصرف، وبأن كل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة سواء بزيادة أسعار بعض المشتقات النفطية وبعض المواد التموينية، هي لتصحيح هيكلية الدعم وتوجيه لمستحقيه.



كما أوضح المهندس عرنوس، بأن قيمة العائدات من زيادة أسعار المشتقات النفطية بالفترة الماضية بلغت 64 مليار ل.س، وبأن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم ضمن آليات جديدة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.