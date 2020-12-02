افتتاح خط إنتاج الشراب السائل في شركة تاميكو

افتتحت وزارة الصناعة اليوم خط إنتاج دواء الشراب السائل في الشركة الطبية العربية تاميكو بطاقة إنتاجية 5ر1 مليون عبوة 100 مل سنوياً من مختلف الأنواع الدوائية بهدف تلبية حاجة السوق المحلية منها وتنويع منتجات الشركة.



وأكد وزير الصناعة زياد الصباغ ، أهمية افتتاح هذا الخط باعتباره آلة رئيسة تم نقلها من مقر الشركة الرئيس في منطقة المليحة بريف دمشق قبل أن يدمرها الإرهابيون في عام 2013 وتم إعادة تأهيله في مقر الشركة المؤقت في منطقة باب شرقي وإضافة آلات وتجهيزات بخبرات وطنية لإنتاج شرابات دوائية مختلفة بتكلفة متواضعة مقارنة مع حجم الإنتاج ما يسهم برفد السوق الدوائية المحلية بأصناف جديدة .



من جهته مدير عام شركة تاميكو الدكتور فداء علي أكد، أنه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت الشركة تم اليوم إعادة وضع خط الشراب السائل بالخدمة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون عبوة سنوياً بقيمة إنتاج تقديرية ما بين /5ر1 إلى 2/ مليار ليرة سنويا ووفق الأصناف المنتجة حيث يغطي إنتاج الخط زمرة عريضة من الادوية تشمل خافضات الحرارة ومسكنات الألم ومضادات الاحتقان ومضادات السعال والمطهرات المعوية ومضادات الحموضة والأهم من ذلك أنه مخصص بشكل كبير لإنتاج أدوية الأطفال.