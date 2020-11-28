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اغرب طريقة لتهريب المخدّرات...!

في واقعة تهريب غريبة من نوعها، أعلنت الشرطة الكولومبية عن تفكيك شبكة مخدرات تُعرف بإسم "الجراحون"، كانت تُجبر النّساء على حقن صدورهن بالكوكايين السائل عبر عمليات جراحية بهدف إرسال منتجاتها إلى أوروبا.

فقد تمّ تفكيك الشبكة بعد مداهمتين، إحداهما في مدينة كالي والثانية في ميديلين، وتمّ توقيف ستة رجال وأربع نساء بتهمة تهريب المخدّرات إلى اسبانيا، من بينهم طبيب مشهور في مستشفى ميديلين، ومتخصص في مستشفى في كالي.

وبحسب مكتب المدعي العام الكولومبي، فقد تم إقناع شابات بحمل المخدر في صدورهن وأطرافهن والخضوع لعمليات غير قانونية، والانتقال إلى إسبانيا، ووُعدن بوظائف في أوروبا، إذا وافقن على إجراء الجراحة التجميلية في غرف عمليات مؤقتة، كانت تقام في فنادق أو شقق مستأجرة. 

وتم إرسال جميع المتّهمين إلى السجن مع استمرار التحقيقات