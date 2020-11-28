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اغتيالات تطال قياديين سابقين في "الحر" بمناطق قسد

ذكرت مصادر معارضة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية اغتالوا اثنين من القادة السابقين في ميليشيا "الجيش الحر" بريف دير الزور الشمالي.

وأضافت المصادر أنّ عملية الاغتيال استهدفت كل من "إبراهيم الخضر" المكنى "أبو بكر قادسية" و"محمود الحمد"، والاثنان كانا يتزعمان مجموعات مسلحة في بداية الحرب السورية.

وبحسب نشطاء جرى الاستهداف في منطقة تل ضمان في ريف دير الزور الشمالي، وتمّ ترك رسالة على جثتهما، دون الكشف عن مضمونها.

ولم تتبنَّ أي جهة عملية مقتل القياديين السابقين في ميليشيا "الجيش الحر" حتى الساعة، رغم أنّ مناطق سيطرة "قسد" تشهد بشكل مستمر عمليات اغتيال وتفجير تطال مدنيين وشيوخ ووجهاء عشائر.