اغتيال 3 من عناصر من الجيش في درعا

استشهد 3 من عناصر من الجيش العربي السوري يتبعون للفرقة الرابعة, إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك في وقت شن به الجيش السوري حملة مداهمة في بلدة “المسيفرة”.



وأفادت مصادر اعلامية محلية أن العنصرين في الفرقة الرابعة “يامن.خ” و”حسن .خ” استشهدا اليوم السبت إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة “تل شهاب” بريف درعا الغربي.



وأشارت المصادر إلى قيام مجهولين مساء أمس الجمعة باغتيال “إبراهيم. ت” في بلدة “المزيريب” وهو عنصر سابق في ميليشيا الحر انضم للجيش السوري بعد توقيع اتفاق التسوية عام 2018.



وكالات