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اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"

اغتالت العناصر العميلة للموساد اليوم الجمعة العالم النووي الإيراني "الشهيد محسن فخري زاده" في منطقة آبسرد التابعة لدماوند في العاصمة طهران.

ويُعد محسن من أكثر العلماء نفوذاً في مجال الأبحاث العلمية في ايران.

وقد أصيب مرافق الشهيد أيضا بجراحات أثناء هذه العملية الإرهابية الجبانة التي نفذتها عناصر الموساد 

وكان هذا الشهيد هو العالم الوحيد الذي ذكره نتنياهو في أحد البرامج ، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤامرة اغتياله قد فشلت مرة في السنوات الماضية.

يذكر أن اسم محسن فخري زاده كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

وتم تصنيف فخري زاده باعتباره "عالمًا أول في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)" في 24 مارس 2007 ، على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة.