اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية على الشريط الحدودي مع سورية

استهدف اعتداء جوي أمريكي الليلة مقرات قوات عراقية تقوم بتأمين الشريط الحدودي السوري العراقي من التنظيمات الإرهابية.



وقال مصدر في قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار إن "طائرات حربية ومسيرات وجهت أربعة صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم بتأمين الشريط الحدودي السوري العراقي".



وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بثلاث سيارات وأربع كاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان.