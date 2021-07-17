اعتباراً من الغد.. برنامج جديد لتزويد دمشق من المياه

عدلت مؤسسة المياه برنامج القنين في مدينة دمشق ،لافتةً إلى أنه سيتم تطبيق البرنامج الجديد اعتباراً من الغد الأحد.



ونشرت محافظة دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك برنامج تقنين المياه في بعض المناطق في مدينة دمشق: كالتالي:



– البرامكة ـ شارع خالد بن الوليد ـ دمشق القديمة ـ الميدان ـ الدويلعة ـ المنطقة الصناعية ـ الزاهرة ـ الفتالة ـ كفر سوسة ـ أوتوستراد درعا الجديد: (من الساعة /1:30/ ليلاً حتى الساعة /8/ صباحاً).



-الشيخ محي الدين-شرقي ركن الدين-أسد الدين: (من الساعة /5/ فجراً حتى الساعة /4/مساءً).



– أبو رمانة ـ عرنوس ـ الفردوس ـ المزرعة ـ شارع بغداد: (من الساعة /12/ ليلاً حتى الساعة /9/ صباحاً).



ـ القابون-العدوي ـ شرقي التجارة ـ شارع فارس الخوري ـ العباسيين ـ الزبلطاني: (من الساعة /5/ فجراً حتى /2/ ظهراً).



-المزة القديمة ـ شارع الجلاء ـ أوتوستراد المزة ـ الفيلات الشرقية: (من الساعة /5:30/ فجراً حتى الساعة /2:30/ ظهراً).



-المزة الفيلات الغربية ـ الفيلات المتصلة ـ مزة 86 منخفض: (من الساعة /11/ ليلاً حتى الساعة /8/ صباحاً).



-برزة البلد ـ مساكن برزة مسبق الصنع: (من الساعة /3:30/ فجراً حتى الساعة /1:30/ ظهراً).



-مساكن برزة: (من الساعة /6/ صباحاً حتى الساعة /2/ عصراً).

وسبق أن أكد مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي سامر الهاشمي، أن نبع بردى بالخدمة دخل مؤخراً ويقوم بتزويد دمشق بالإضافة لنبع الفيجة ومراكز الآبار المحلية في دمشق.



وأضاف أنه مقارنة بالسنوات الماضية ربما يزيد تقنين المياه قليلاً في دمشق بسبب الاعتماد على مياه الفيجة التي هي في وضع تراجع، لافتاً إلى أن المؤسسة ستؤمن الاحتياج المائي لكل شخص.