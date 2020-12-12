اعتباراً من العام القادم.. خطة لزيادة متممات رواتب العمال 4 أضعاف

كشف رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان عن وعود حقيقية بزيادة كافة متممات الرواتب للعمال والتي تتضمن “التعويضات، والمكافآت، والحوافز، وطبيعة العمل، والوجبة الغذائية العمالية، واللباس”.



وبين عثمان أن الوعود تفيد بأن هذه الزيادة ستكون 4 أضعاف الحالية واعتباراً من بداية العام المقبل، وكان ذلك من خلال الحوار بين اتحاد نقابات العمال والحكومة في إطار السعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال في مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.



وأضاف عثمان أن العام الحالي شهد زيادة في قيمة الوجبة الغذائية العمالية إلى 300 ليرة يومياً، وزيادة طبيعة العمل لعمال النظافة 100%.



كما لفت عثمان إلى أن اتحاد عمال اللاذقية قام بإجراء إحصائية للعاملين المتضررين بالمحافظة نتيجة الحرائق التي اندلعت في أواخر الصيف الماضي حيث تم تسجيل 3590 عاملاً متضرراً، إضافة إلى تسجيل الأضرار التي لحقت بمنازل العمال والتي تزيد عن 100 منزل مع تسجيل عدد من الآلات والمعدات التي يملكها العمال المتضررين، مشيراً إلى أنه تم رفع الأسماء إلى الاتحاد العام لإيجاد صيغة لتعويض ودعم العمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.





أثر برس