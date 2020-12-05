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اشتباه ب20 حالة وفاة بمحردة بسبب الكورونا

كشف رئيس المنطقة الصحية بمحردة الدكتور أيمن درويش أن عدد المتوفين خلال الفترة الأخيرة بلغ نحو 20 شخصاً ، آخرهم كان أمس طبيب العيون كريم السلوم. 


وقال :"نشتبه بأن سبب الوفاة هو فيروس كورونا ،اشتباهاً فقط ، لأنه ليس لدينا مشفى عام بالمدينة تجرى فيه تحاليل تثبت علمياً أن سبب وفاة أولئك الأشخاص هو الكورونا".  


وأوضح أنه تم مؤخراً قطف مسحات لـ 18 مشتبهاً بإصابتهم ونتائجها قيد الانتظار. 


ولفت إلى أن الحالات المشتبهة كثيرة ، فيما تؤمن جمعية أصدقاء المغتربين تبرعاً من أبناء المدينة نحو 50 أسطوانة أوكسجين مجاناً كل يوم من معمل الأوكسجين بشركة حديد حماة ، وتوزيعها إلى الحالات المصابة والفقيرة التي تعالج بمنازلها . 


إضافة إلى توزيعها كمامات ومعقمات كحولية للأهالي  ، وتنظيم عملية التباعد المكاني بالدوائر الرسمية. 


وكانت مدينة محردة ونقابة الأطباء بحماة ، نعتا طبيب العيون كريم السلوم الذي توفي أمس بأحد مشافي حماة الخاصة، وجاء في نعيه أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. 

 


الوطن