اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
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اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب

نفذ مسلحون من المجموعات التابعة لتركيا في ريف منبج الشمالي هجوماً على قرية الجات، ما تسبب باندلاع اشتباكات بينها وبين عناصر “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”.

و نفذ الهجوم  مساء أمس الجمعة، مسلحين تابعين لتركيا على قرية الجات في ريف منبج الشمالي، ودارت اشتباكات مع عناصر “قسد” الذين يسيطرون على القرية ما أسفر عن مقتل ٣ من مسلحي تركيا وانسحابهم بدون تغيير على خارطة السيطرة في المنطقة بحسب موقع أثر برس.

وأعقب الاشتباكات قصف تركي على قرى الهوشرية والجات وتسبب باشتعال حرائق بأراضي زراعية في محيط القريتين.

وتشهد مدينة منبج ومحيطها اشتباكات مستمرة بين “قسد” ومسلحي تركيا، إلى جانب القصف المتبادل والمعارك التي تندلع بين الطرفين.