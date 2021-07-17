اشتباكات عنيفة بين الفصائل الشعبية وقسد في دير الزور

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل العربية والميلشيات الموالية للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشرقي فجر أمس السبت، على التوازي مع قيام القوات الأمريكية باقتحام أحد معاقل قبيلة العكيدات العربية في المنطقة.



وبحسب مصادر لوكالة "سبوتنيك" الروسية في ريف دير الزور، فإن الاشتباكات بدأت فجر اليوم بعد هجوم مسلح شنته فصائل شعبية من أبناء قبيلة "العكيدات العربية" والعشائر الأخرى على مواقع التنظيم الموالي للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان، رداً على قيام مجموعة مسلحة من التنظيم فجر أمس الجمعة، باقتحام البلدة وقتل رجل وابنه من أبناء القبيلة.



كما أشارت المصادر، إلى أن مسلحي التنظيم قاموا بإطباق الحصار على مدينتي الشحيل وهجين، وتعتبر بلدات ومدن "ذيبان" و"الشحيل" و"هجين" معقلاً لقبيلة "العكيدات العربية".



وقُتل متعب شريدة الغدير وابنه "أحمد" فجر الجمعة على يد "قسد"، خلال عملية مداهمة نفذها مسلحو التنظيم مدعومين بطائرات "التحالف الأمريكي" في ذيبان بريف ديرالزور الشرقي دون معرفة الأسباب، ما استدعى حالة من الغضب الشعبي العارم في البلدة، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في تلك الأثناء.