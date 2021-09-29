اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومسلحي إحدى العشائر في محيط مدينة إعزاز

اندلعت اشتباكات بين إرهابيي ما تسمى (الجبهة الشامية) المدعومة من النظام التركي من جهة وأبناء إحدى العشائر في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.



وذكرت مصادر محلية أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين إرهابيي ما تسمى (الجبهة الشامية) المدعومة من قوات الاحتلال التركي وأبناء عشيرة (الموالي) في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية اختطاف مرتزقة النظام التركي امرأتين من العشيرة واقتيادهما إلى أحد مقارهم.



ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي في المدينة الذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة.