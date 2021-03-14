اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
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اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن قواتها أحبطت عملية تسلل لعناصر "إرهابية" (لم تسمها) من داخل الأراضي السورية بعد الاشتباك معهم.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، تصدت ليلة أمس إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غربي جبل سنجار في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوات الأمنية اشتبكت في ذات الوقت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة أوقفت خلاله عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية".

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن "قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت العناصر الموجودة على جبل سنجار وعالجتهم بمختلف الأسلحة، ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار، حيث أدى التصدي إلى استشهاد أحد منتسبي الفوج الثالث في اللواء السادس".

 


 المصدر: RT