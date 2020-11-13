اسطوانات غاز معبأة بالمياه في دمشق وإحالة 3 أشخاص متورطين للقضاء

كشف مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أنه ،تمت إحالة ثلاثة أشخاص إلى القضاء المختص لقيامهم ببيع اسطوانات غاز صناعية معبئة بالمياه لأحد المطاعم.



وقال المصدر إنه تم إرسال دورية من حماية المستهلك إلى المطعم وقامت بأخذ تصريح من صاحب القائم بالعمل في المطعم ونظمت محضر مشاهدة بالواقعة وأكدت وجود الماء باسطوانات الغاز الصناعية وتم معرفة مصدر الاسطوانات وهو مقابل محطة الشيخ سعد.وأردف المصدر أنه توجهت الدورية إلى المنطقة المذكورة، وأثناء تواجد الدورية بالمنطقة تم سماع صوت لنقل اسطوانات غاز في البناء المقابل حيث شوهد أحد الأشخاص يقوم بنقل خمسة اسطوانات غاز صناعية إلى منزله بغية إخفائها لديه.



وأكد المصدر أنه تم تنظيم ضبط بمخالفة الغش والاتجار باسطوانات الغاز الصناعية المدعومة من قبل الدولة، وتم حجز الاسطوانات وتسليمها إلى مستودع المديرية، وإحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء المختص.



تلفزيون الخبر