استهداف منزل بطل بالملاكمة بقنبلة في اللاذقية

أعلن لاعب المنتخب السوري بالملاكمة والبطل العالمي علاء الدين غصون عن استهداف منزله باللاذقية بقنبلة.



وقال غصون، في منشور شاركه مع أفراد العائلة عبر فيسبوك، إنهم يتركون الأمر بعهدة القوانين مؤكداً أن القانون فوق الجميع، مشيراً في منشوره إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات في صفوف العائلة.



وتضم العائلة غصون السورية، 5 أشقاء في رياضة الملاكمة، هم “أحمد”، “علي”، “علاء”، “سومر”، “محمد”، يدربهم والدهم حسين غصون، الذي سبق أن حصل على عدة بطولات في لعبة الملاكمة، كذلك أبنائه حققوا بطولة الجمهورية بفئاتها المختلفة لسنوات متتالية، إضافة لبطولة عالمية وآسيوية.