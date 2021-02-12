استهداف "قاعدة خالد" الجوية

استهدفت القوّة الصاروخية التابعة لحكومة صنعاء، مساء أمس، "قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط في منطقة عسير جنوب السعودية، بصاروخ باليستي لم يُكشف عنه بعد. وأشار الناطق باسم الجيش و"اللجان الشعبية"، العميد يحيى سريع، إلى أن الإصابة كانت دقيقة، مضيفاً إن الاستهداف يأتي ردّاً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان، وتواصل الحصار على اليمن.



وجاء هذا الهجوم بعيد استهداف قوات صنعاء، الثلاثاء، مرابض الطائرات الحربيّة في مطار أبها الدولي، بأربع طائرات مسيّرة من طراز "صماد 3" و"قاصف 2". وأكّد سريع أن "عملياتنا مستمرّة طالما استمرّ العدوان والحصار، وصدق الله القائل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، مضيفاً: "ننبّه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كلّ تحذيراتنا السابقة والمتكرّرة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".