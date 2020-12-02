استنفار طوارئ الصحة والتعليم العالي لمواجهة كورونا

أعلن وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" عن استنفار جميع الكوادر الطبية في المشافي لمواجهة فيروس كورونا.



وبيّن "إبراهيم" لإحدى الصحف المحلية أن «الاتفاق على ترشيد العمليات الباردة في مختلف المشافي ومراعاة وضع كل مشفى من المشافي التعليمية الموجودة في عدد من المحافظات».



وقال إنه «لم يتم إيقاف كلي للعمليات وإنما ترشيدها مع استمرار قبول جميع الحالات الإسعافية في مختلف المشافي، واستمرار عملها بالشكل المطلوب مع تأمين جميع المستلزمات واحتياجاتها على مدار اليوم».



وأضاف وزير التعليم العالي أنه «تم الاتفاق وإقرار تخصيص عدد من غرف العزل في مشافي المواساة وتشرين الجامعي وحلب وذلك لحالات كورونا أو للمشتبه بإصابتها بالفيروس».



وتابع "إبراهيم" أنه «تم الطلب من مشفى المواساة زيادة عدد الأسرة وغرفة العناية لحالات كورونا إلى نحو 100 سرير وغرفة جاهزة، لقبول جميع الحالات ومراعاة وضع كل مريض من المرضى واتخاذ البروتوكول العلاجي اللازم».



وأوضح أنه «تم تخصيص أقسام محددة لكورونا وليس مشفى كاملاً، مع استقبال جميع الحالات المرضية واستمرار عمل باقي الأقسام في مختلف المشافي التخصصية»، مشيراً إلى «وجود تنسيق بين جميع المشافي على صعيد تحويل عدد من الحالات».



وكشف الوزير أنه «تم إلغاء الزيارات إلى المشافي، والمرافقين إلا في الحالات الضرورية التي يتطلب وجودهم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من التعقيم والتباعد المكاني وارتداء الكمامة بشكل دائم والنظافة، إضافة إلى ارتداء اللباس الطبي الخاص للعمليات».



بدوره، قال مدير عام مشفى المواساة الجامعي الدكتور "عصام الأمين"أنه «تم التعميم في المشفى بترشيد حالات القبول لتقتصر على الحالات الإسعافية أو شبه الإسعافية والأورام، وترشيد عدد المراجعين لكافة العيادات في المستشفى، مع منع دخول أي مراجع أو موظف أو طبيب إلى المشفى دون ارتداء الكمامة».