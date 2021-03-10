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استمرار الاحتجاجات وقطع الطرق في لبنان

واصل المتظاهرون إغلاق الطرق في أنحاء لبنان يوم أمس، احتجاجاً على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس ميشال عون القوى الأمنية لإزالة الحواجز.

وبعد يوم من تحدث الرئيس مع كبار المسؤولين الأمنيين ودعوته الجيش والقوى الأمنية إلى فتح الطرق، ظل الطريق السريع الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلاً وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية حيث أحرق المحتجون الإطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام لهم.

وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد شدد يوم الاثنين على الحق في التظاهر السلمي دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لكنه حذر من تورط الجيش في مشاحنات سياسية.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت آواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.