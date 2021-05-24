استكمال جميع مستلزمات العملية الانتخابية في دمشق

قال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في دمشق القاضي محمد اديب مهايني إنه تم استكمال كل مستلزمات العملية الانتخابية لرئاسةالجمهوريةفي العاصمة دمشق.



وذكر مهايني أن لجان المراكز الانتخابية في دمشق أدت اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة أمام اللجنة القضائية الفرعية.



وأوضح أنه تم تأمين المستلزمات من حيث تأمين الصناديق والمغلفات والغرف السرية وكل ما تتطلبه عملية الانتخابات على الوجه المطلوب

وبين مهايني أن اللجنة الفرعية للانتخابات قامت بانتقاء الاماكن من أجل وضع المراكز الانتخابية على كامل المساحة الجغرافية لمدينة دمشق مما يسهل على المواطنين التوجه إلى أي مركز قريب من مكان سكنهم دون تكبد عناء النقل.



وأشار مهايني إلى أن عدد المراكز الانتخابية في دمشق إلى 1870 مركز، حيث يوجد في كل مركز يوجد لجنة مؤلفة من رئيس لجنة وعضويين.



وأردف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في دمشق القاضي محمد اديب مهايني أن اللجنة الفرعية هي من تقوم بإدارة العملية الانتخابية.



وأضاف أن كل لجنة في المركز تكون مسؤولة عنه فهي من تقوم بتسجيل اسماء المقترعين والتأكد من الهويات الشخصية وأحقية الشخص بادلاء صوته بالانتخابات،



وتابع ” كما تقوم اللجنة بعد انتهاء العملية الانتخابية بجمع الاصوات ومقارنتها مع الجداول ومن ثم فرزها وإعداد جداول بذلك وإرسالها إلى اللجنة القضائية الفرعية بدمشق.



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