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استقرار عام على الأجواء خلال الـ 3 أيام المقبلة

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستوالي ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الإثنين، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام نهاراً، وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الغربية والمرتفعات الساحلية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تشهد سوريا استقرار عام على الأجواء في كافة المناطق والمحافظات السورية خلال الـ 3 أيام المقبلة، مع ارتفاع عام على درجات الحرارة نادر نسبياً في مثل هذا الوقت من السنة، حيث ستلامس الحرارة حدود الـ 19 درجة بالداخل السوري.

وتوقعت الصفحة المذكورة، أن تشهد البلاد اعتباراً من يوم الخميس، حالة عدم استقرار ماطرة قد تكون عنيفة وتنتهي مع ليل يوم الجمعة.

وكانت أغلب المحافظات السورية، قد شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 35 مم في شين بمحافظة حمص.