استقالة جديدة في إدارة ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار قدم استقالته من منصبه على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني الحالي.



وقالت مصادر إنّ "وزير الصحة الأمريكي المستقيل على خلفية أحداث واشنطن، سيبقى في منصبه حتى 20 الشهر الحالي".



وكانت آخر استقالة شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، هي استقالة هوب هيكس، مستشارته المقربة، وأحد أبرز فريقه الرئاسي.



ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.



وكانت نانسي بيلوسي أعلنت عن عزمها نقل قرار العزل إلى مجلس السيوخ للتصديق عليه، والبدء بمحاكمة ترامب.