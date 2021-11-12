استقالات «مفاجئة» على مستوى قيادي في الموساد الاسرائيلي

استقال 3 رؤساء شعب برتبة رتبة لواء في قوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب تغييرات يقودها رئيس الموساد الجديد دافيد برنياع، حسب ما ذكرت «القناة 13» الإسرائيلية.



وقال المحلل العسكري في القناة ألون بن دافيد، إنّ ما يحصل هو «مغادرة مدوية لمسؤولين كبار»، مؤكداً أن «الرؤساء الثلاث الذين تخلوا عن مناصبهم هم رئيس شعبة التكنولوجيا، رئيس الشعبة (الحرب على الإرهاب)، ورئيس شعبة (تسومت) المسؤولة عن تشغيل العملاء».

كما أضاف أن «مسؤول شعبة (الحرب الاستراتيجية) في الموساد، أيضاً يميل نجو الاستقالة» بسبب التغييرات برنياع الذي تولى منصبه قبل أقل من نصف عام.



واعتبر أن برنياع فقد بعد أقل من نصف عام على دخوله لمنصبه 4 مسؤولين كبار في المنظمة «وهذا نقص سيترك تأثيره في صفوف هيئة أركانه»، حسب بن دايفيد.



وكان رئيس الموساد الحالي قد دخل الى منصبه في أيار الماضي، بعدما تم اختياره من قبل رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.



وشغل برنياع (56 عاماً) منصب نائب لرئيس الموساد منذ العام 2019، وعرف حتى أيام قليل بالكنية «د».