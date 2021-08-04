استشهاد 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف الرقة

استشهد أربعة أشخاص من عائلة واحدة هم ثلاثة أطفال ووالدهم وأصيبت الأم بجروح جراء اعتداء لقوات الاحتلال التركي على ريف مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.



وذكرت مصادر أهلية أن طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال التركي استهدفت صباح اليوم المنازل السكنية في قرية الصفاوية شرق مدينة عين عيسى على مشارف الطريق الدولي “أم فور” بعدة صواريخ ما تسبب باستشهاد أربعة أشخاص هم ثلاثة أطفال ووالدهم على الفور وإصابة الأم بجروح خطيرة وتدمير المنزل.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي صعدت خلال الأيام الماضية اعتداءاتها على الأحياء السكنية في ريف الرقة الشمالي مستخدمة سلاحي المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والطائرات المسيرة ما أدى إلى استشهاد واصابة العديد من المواطنين بالتوازي مع إقدام مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على مداهمة تلك المناطق واختطاف عدد من الأهالي واقتيادهم إلى جهات مجهولة.