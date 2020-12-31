استشهاد 28 مواطناً في هجوم إرهابي على حافلتهم على الطريق بين دير الزور وتدمر

استشهد 28 مواطنا وأصيب 13 آخرون بجروح بعد ظهر اليوم جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.



وذكر مراسل وكالة سانا أنه حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تعرض بولمان على طريق دير الزور-تدمر في منطقة كباجب لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 28 مواطناً وجرح 13 آخرين موضحاً انه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مشافي دير الزور.



وتنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي تحظى بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي التي تحتل منطقة التنف بالقرب من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.